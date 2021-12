Previsioni meteo a Napoli, dalla Vigilia di Natale a Santo Stefano torna la pioggia Ultimi giorni di alta pressione a Napoli: le festività natalizie, dalla Vigilia a Santo Stefano, segneranno infatti il ritorno del maltempo, col ritorno della pioggia.

A cura di Redazione Meteo

Festività natalizie all'insegna del maltempo a Napoli: questi sono infatti gli ultimi giorni di alta pressione, mentre dalla Vigilia di Natale e almeno fino a Santo Stefano tornerà la pioggia. L'anticiclone della Azzorre che ha contraddistinto questi ultimi giorni di sole e temperature abbastanza alte per le medie stagionali, soprattutto nei valori massimi, insisterà infatti sul capoluogo campano e, in generale, su tutta la regione, fino alla giornata di giovedì 23 dicembre: a partire da venerdì 24, la Vigilia di Natale, Napoli – e la maggior parte dello Stivale – sarà interessata da ben tre perturbazioni, che poteranno nuovamente precipitazioni in città.

Il meteo a Napoli durante le vacanze di Natale

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni del tempo a Napoli per i prossimi giorni. Come detto in precedenza, giornate soleggiate e temperature tutto sommato alte fino a giovedì 23 dicembre, ovvero fino a quando insisterà la presenza dell'anticiclone delle Azzorre. A partire dalla Viglia di Natale si assisterà a un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul capoluogo campano: venerdì 24 dicembre 2021 si prevedono infatti deboli precipitazioni sulla città partenopea, soprattutto in mattinata; temperature con massima di 16 gradi e minima di 5 gradi.

Il peggioramento più consistente, però, durante la giornata di Natale: sabato 25 dicembre 2021 si prevedono infatti a Napoli abbondanti precipitazioni, accompagnate anche da venti molto forti; temperature ancora alte, con una massima di 15 gradi e soprattutto una minima di 11 gradi. Precipitazioni ancora più abbondanti a Santo Stefano, domenica 26 dicembre 2021, ma le temperature saranno ancora in aumento: massima di 16 gradi e minima di 14 gradi.