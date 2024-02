Prevenzione, a Napoli screening gratis per tumori mammella, utero e colon: come prenotare La campagna dell’Asl Napoli 1 Centro prevede Hpv test, Pap test, mammografie ed esami per il carcinoma del colon retto gratuiti per i residenti di Napoli, Capri e Anacapri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'Asl Napoli 1 ha lanciato una campagna di prevenzione che prevede pap test, hpv test, mammografie e test per la diagnosi del carcinoma al colon retto gratuiti, riservata ai cittadini residenti a Napoli, Capri ed Anacapri; l'iniziativa, attuata grazie ad un protocollo di intesa siglato con Federfarma, vuole essere una nuova spinta nell’attività di educazione e di informazione sanitaria per quel che concerne il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto e fa seguito alla campagna "Mi voglio bene", messa in campo dalla Regione Campania per sostenere la prevenzione e offrire un'assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita a donne e uomini residenti e domiciliati nelle cinque province campane.

Le farmacie di comunità convenzionate, spiega l'Asl in una nota,

proporranno ai cittadini arruolabili l’adesione agli screening e prenoteranno direttamente attraverso il CUP gli appuntamenti per lo screening del tumore della mammella o del tumore e della cervice uterina. Le visite saranno calendarizzate nei Distretti sanitari di base dell’ASL Napoli 1 Centro, che sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato delle 9.00 alle 13.00. Per lo screening del carcinoma al colon retto, saranno le stesse farmacie a fornire gratuitamente il kit per prelevare il campione, che dovrà essere riportato in farmacia per l'analisi nei laboratori di riferimento dell'Asl.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito screening.regione.campania.it, sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro e sul sito federfarmanapoli.it. L'elenco dei centri disponibili è visionabile al sito Internet dell'Asl Napoli 1 Centro.

Screening per il carcinoma al colon retto

Lo screening, dedicato ad uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, serve per individuare precocemente lesioni (polipi) che potrebbero evolvere in un tumore e prevede l'esecuzione di un esame delle feci ogni due anni per rilevare eventuale sanguinamento non visibile ad occhio nudo. L'esame è gratuito, così come gli eventuali approfondimenti successivi (colonscopia). Il kit per il prelievo di feci può essere ritirato presso il medico di base, il distretto sanitario e le farmacie aderenti.

In caso di risultato negativo, il cittadino verrà avvisato tramite e-mail e l'esame potrà essere ripetuto dopo due anni. In caso di risultato positivo (che non indica necessariamente la presenza di un carcinoma), invece, l'Asl contatterà telefonicamente per proporre la colonscopia presso uno dei centri specializzati.

Screening per il carcinoma della mammella

Lo screening è dedicato alle donne tra i 45 e i 69 anni, che hanno diritto ad effettuare l'esame gratuitamente ogni. due anni presso la propria Asl di competenza. La mammografia può essere prenotata presso i Cup dell'Asl, le farmacie territoriali o il medico di base. Tutti i punti screening sono dotati di mammografi digitali con tomosintesi, che possono individuare anche noduli di piccole dimensioni.

La cittadina verrà informata dell'esito del test, se negativo tramite e-mail; nel caso siano necessari ulteriori esami, verrà contattata telefonicamente da personale specializzato dell'Asl per il percorso di diagnosi ed eventualmente di cura (saranno gratuiti anche tutti gli esami successivi).

Hpv Test per il carcinoma della cervice uterina

Lo screening con Hpv test, che serve ad individuare la presenza del papillomavirus umano, è riservato alle donne tra i 30 e i 64 anni. Il prelievo è guale a quello del pap test. L'esame è del tutto gratuito, non occorre impegnativa e si può chiedere una giustificazione per l'assenza dal lavoro. La cittadina verrà in ogni caso informata dell'esito del test, tramite e-mail se negativo; in caso di positività il campione già prelevato verrà analizzato con un pap test. Se dovesse rendersi necessario un ulteriore approfondimento, la cittadina verrà contattata telefonicamente.

L'Hpv test può essere prenotato tramite il Cup presso i distretti sanitari, presso le farmacie territoriali e attraverso il proprio medico di base; lo screening viene effettuato nei consultori dell'Asl Napoli 1 Centro e presso gli ambulatori di ginecologia distrettuali. L'Asl ricorda: di sottoporsi al test almeno 3 giorni dopo la fine delle mestruazioni e senza perdite di sangue; di non usare lavande o ovuli nei 3 giorni precedenti il test; di non avere rapporti sessuali nei 2 giorni precedenti il test.

Pap Test per il carcinoma della cervice uterina

Lo screening tramite pap-test per il carcinoma della cervice uterina è riservato alle donne tra i 25 e i 29 anni ed è da ripetere ogni 3 anni. Viene effettuato nei distretti sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro, presso i consultori e negli ambulatori di ginecologia distrettuali. Il test è completamente gratuito, non occorre impegnativa e si può richiedere una giustificazione per l'assenza dal lavoro. In caso di risultato negativo, la cittadina verrà informata tramite e-mail.

In caso di risultato positivo, invece, l'Asl contatterà telefonicamente la cittadina per ulteriori approfondimenti diagnostici. Il test può essere prenotato tramite il cup aziendale presso i distretti, le farmacie e il proprio medico di base. L'Asl ricorda: di sottoporsi al test almeno 3 giorni dopo la fine delle mestruazioni e senza perdite di sangue; di non usare lavande o ovuli nei 3 giorni precedenti il test; di non avere rapporti sessuali nei 2 giorni precedenti il test.