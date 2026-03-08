Presa a morsi e trascinata per i capelli fuori dalla discoteca dal compagno: salvata dai carabinieri

Ancora un episodio di violenza nei confronti delle donne: una 35enne è stata picchiata dal compagno a calci e pugni. Salvata dai carabinieri a Giugliano.

Immagine di repertorio

Presa a morsi, trascinata fuori dalla discoteca per i capelli, picchiata: un sabato notte da incubo per una 35enne napoletana, salvata solo dall'intervento provvidenziale dei carabinieri. La vicenda a Giugliano in Campania, nell'hinterland partenopeo. Per l'uomo si sono aperte così le porte del carcere, in attesa di dove rispondere davanti a un giudice di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Tutto è iniziato attorno alle 3 di questa donna, quando in un locale di via Ripuaria a Giugliano in Campania si stava festeggiando la Festa della Donna. Tra gli avventori c'è anche la 35enne, oltre al compagno di 42 anni che le si avvicina con un forte odore di alcol e prova a intimidirla. La donna cerca di allontanarsi, ma l'uomo la morde per poi afferrarla per i capelli e trascinarla fuori, dove ci sono i carabinieri in una gazzella.

Notando i militari dell'Arma, l'uomo intima alla compagna di stare zitta e non farsi notare, continuando però a colpirla con calci e pugni. Ma la ragazza riesce a divincolarsi ed a fuggire, raggiungendo la gazzella dei carabinieri, assieme ad un'amica che aveva tentato di fermare l'uomo senza però riuscirci. La donna raggiunte i militari dell'Arma in lacrime e spiega cosa è accaduto: i carabinieri non perdono tempo, raggiungono l'uomo e lo portano in caserma.

Dagli accertamenti, è emerso che questi comportamenti andavano avanti da due anni, ma che la donna non avesse mai sporto denuncia per paura, soprattutto di eventuali conseguenze per il figlio piccolo. Ora si trova in ospedale al Cardarelli, per le cure del caso. Il compagno invece è stato arrestato: si trova in carcere in attesa di rispondere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.