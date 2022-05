Prenotazioni visite specialistiche in Campania con l’App, il link per scaricarla In Campania è possibile prenotare le visite mediche specialistiche con un’unica App della Regione che si chiama “Campania in Salute”

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania è possibile prenotare le visite mediche specialistiche con un'unica App della Regione. Si chiama "Campania in Salute", è stata realizzata per conto della Soresa, l'agenzia regionale della Sanità, ed è già disponibile sulle principali piattaforme come App Store e Google Play. Accedere è facilissimo, bastano SPID, CIE o CNS, la ricetta elettronica e il codice fiscale. In pochi clic è possibile così prenotare visite specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale, gestire gli appuntamenti, pagare tramite MyPay le prestazioni prenotate o consultare lo storico dei pagamenti effettuati.

Come si prenota una visita medica con l'App

Con l'App si può prenotare una prestazione specialistica ambulatoriale, per sé o per i propri contatti, come familiari o persone care. Per utilizzarla occorre, però, come detto, una impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale di tipo NRE (Nuova Ricetta Elettronica).

Si può scegliere di prenotare tramite il CUP aziendale della struttura sanitaria di interesse oppure accedendo al CUP regionale che include le strutture sanitarie gestite in maniera integrata. Saranno inoltre progressivamente disponibili sull’APP tutti i servizi che sono ad oggi disponibili sul Portale del Cittadino.

Per accedere all’APP si possono utilizzare sia credenziali di tipo username e password, che vengono scelte in fase di registrazione sull’App stessa, sia lo SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale).

il link per scaricare l'App Campania in Salute della Regione

L'App è stata attivata lunedì, 11 aprile 2022. Si tratta di un nuovo servizio della Regione Campania che permette ai cittadini di prenotare visite mediche specialistiche comodamente dal proprio pc o dal cellulare: per tutti i cittadini sono infatti disponibili sia il sito Portale Salute del Cittadino, sia l'app per smartphone Campania in Salute, tramite i quali, appunto, si possono prenotare gli accertamenti e le visite specialistiche nelle strutture pubbliche che aderiscono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Regione Campania.