La Regione Campania ha attivato la piattaforma informatica d per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Il sito web è Adesioni Vacciniazioni Soresa. Come funziona la prenotazione e la registrazione? È necessario inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria del vaccinando. Trattandosi di anziani è possibile che non siano i diretti interessati ad usare l'interfaccia telematica, dunque, caso di supporto nel processo da parte di terzi, è necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo. Gli anziani non sono obbligati a usare la piattaforma telematica: potranno chiedere o far chiedere l'iscrizione ai medici di famiglia.

Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione.​

Ovviamente l'unica grande preoccupazione al momento riguarda la quantità di dosi di vaccino spedite dalle case farmaceutiche con cui il nostro Paese ha accordi: Pfizer-BionTech e Moderna (e presto di AstraZeneca). Nei giorni scorsi la campagna vaccinale della Campania iniziata con uno sprint, ha subìto una brusca decelerata a causa delle scarse quantità di vaccino giunte in Italia.

In merito alla lista delle priorità, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha avanzato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca una richiesta: "Tra le varie priorità per la lotta al Covid 19 – ha detto – credo sia necessario vaccinare in Campania gli anziani affetti da patologie serie, come il diabete".