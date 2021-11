Prende i soldi dimenticati da un altro al bancomat, denunciato per furto a Terzigno Un 67enne di Terzigno (Napoli) ha preso il denaro che un uomo aveva dimenticato allo sportello del bancomat; è stato denunciato per furto dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un 67enne di Terzigno, in provincia di Napoli, è stato denunciato perché ha preso i soldi che un altro uomo aveva dimenticato di ritirare allo sportello del bancomat dopo l'erogazione; rintracciato grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della banca, dovrà rispondere di furto. Il 67enne è stato identificato dai carabinieri durante il servizio "alto impatto" che si è tenuto nei giorni scorsi tra San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Poggiomarino e Terzigno, in provincia di Napoli.

Le indagini erano partite in seguito alla denuncia della vittima, che si era rivolta alle forze dell'ordine raccontando di essersi reso successivamente conto di non avere prelevato i soldi dallo sportello dopo avere effettuato l'operazione. Il denaro, però, era sparito: non era rientrato nell'Atm, eppure alla banca risultava erogato. Era quindi evidente che qualcuno, approfittando della distrazione, lo aveva intascato prima che scattasse il sistema di sicurezza dello sportello, ovvero la chiusura della bocchetta erogatrice dopo i canonici 30 secondi, e che lo aveva fatto mentre il legittimo proprietario di quel denaro era ancora nei paraggi. Comportamento che, viste le circostanze, configura il reato di furto.

Le telecamere dello sportello hanno aiutato a dare un nome al responsabile, mostrando il 67enne mentre prelevava il denaro subito dopo che il cliente era andato via. Quando è stato rintracciato, il 67enne aveva ancora in tasca i 600 euro. Complessivamente l'alto impatto dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata si è concluso con 3 arresti, 7 denunciati, centinaia di persone identificate e decine di perquisizioni, posti di controllo e ispezioni alle attività commerciali.