video suggerito

Prende a pugni l’autista di un bus e gli spacca un dente: fermato dai vigili urbani Un autista dell’Eav ferito al volto e con un dente rotto: l’aggressione da parte del marito di una passeggera, che aveva litigato con l’autista poco prima. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha preso a pugni un autista di autobus perché, poco prima, questi avrebbe un alterco con una donna sprovvista di biglietto, compagna dell'aggressore. La vicenda è accaduta sulla linea Casacelle-Frullone, la Linea 918 dell'Ente Autonomo Volturno che collega Giugliano in Campania alla stazione metropolitana del Frullone, nel quartiere Chiaiano di Napoli.

Secondo quanto spiegato da Marco Sansone, del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato, una passeggera avrebbe avuto un alterco con l'autista che le aveva fatto notare come il biglietto in suo possesso fosse quello dell'Azienda Napoletana Mobilità (che copre le linee urbane di Napoli) e non dell'Eav, su cui si trovava. La donna avrebbe così telefonato al marito che l'ha raggiunta al capolinea Frullone.

Qui, quando l'autista ha fermato il bus, è stato quindi aggredito dall'uomo. Non contento, mentre l'autista chiamava i soccorsi, lo ha colpito di nuovo. L'autista è finito così al pronto soccorso per le cure del caso, ha spiegato ancora Marco Sansone, dove gli sono state riscontrate ferite al volto e la perdita di un dente. Nel frattempo, l'aggressore è stato fermato dai vigili urbani del comando di Piscinola. Una parte dell'aggressione sarebbe stata filmata anche dal cellulare della vittima, che dopo i primi "colpi" subiti sarebbe riuscito a filmare la seconda parte dell'aggressione da parte del marito della donna con la quale era avvenuto l'alterco iniziale a bordo del bus.