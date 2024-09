Prende a pugni la moglie e la suocera in strada ai Quartieri Spagnoli: le botte davanti al figlio di 3 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una serata di terrore quella di ieri, martedì 17 settembre, per due donne napoletane, una 36enne e sua madre, picchiate selvaggiamente per strada dal marito della prima, un uomo di 38 anni, che è stato arrestato dai carabinieri: l'aggressione si è verificata ai Quartieri Spagnoli, nel centro del capoluogo campano, davanti al figlio della coppia, un bambino di soli 3 anni.

Circa due anni fa, la donna aveva deciso di separarsi dal marito a causa delle ripetute vessazioni. Soprusi e angherie che, purtroppo, la separazione e l'allontanamento dal marito violento non hanno interrotto. Ieri sera, la 36enne si è recata in una pizzeria ai Quartieri Spagnoli insieme alla madre e al figlioletto; il 38enne li ha seguiti e ha atteso che le due donne terminassero la cena e, per strada, le ha aggredite, prendendole a pugni, davanti agli occhi del bambino, che è scoppiato in lacrime, e di clienti e dipendenti della pizzeria, spaventati e attoniti.

Qualcuno allerta il 112, mentre il 38enne si dà alla fuga. Sul posto arrivano i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, che hanno avviato le indagini per rintracciare l'uomo violento, che è stato catturato poche ore dopo e arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia: per il 38enne si sono aperte le porte del carcere, in attesa di giudizio. Le due donne sono state medicate in ospedale: per loro lesioni giudicate guaribili in 20 e 7 giorni.