Prende a calci i poliziotti e tenta di farli cadere dalla moto durante un inseguimento: arrestato L’uomo, a bordo di uno scooter, si è prima dato alla fuga poi, raggiunto dai poliziotti, li ha aggrediti: per lui sono scattate le manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Ha dapprima cercato di sottrarsi a un controllo di polizia, poi ha aggredito i poliziotti che lo hanno raggiunto: per questo, un uomo di 48 anni – S.D.F. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato nel cuore di Napoli. Nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, i Falchi della Squadra Mobile della Questura partenopea, durante un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto I hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, ha accelerato e si è dato alla fuga. Ne è nato così un lungo inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale.

Quando i poliziotti, a bordo della loro moto, lo hanno affiancato, il 48enne ha cominciato a prenderli a calci, nel tentativo di disarcionarli: quando l'inseguimento è arrivato in via Grotta della Marra, nel cuore del centro storico partenopeo, sia il fuggitivo che i poliziotti hanno perso il controllo dei mezzi a due ruote e sono caduti sull'asfalto. Soltanto grazie al supporto di un'altra pattuglia, giunta lì in quel momento, gli agenti sono riusciti, con non poca difficoltà, a bloccare il 48enne e ad arrestarlo: deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, i poliziotti gli hanno contestato tre violazioni del Codice della strada per guida di veicolo sprovvisto di targa, mancato possesso di documenti di circolazione e guida senza casco protettivo; lo scooter sul quale viaggiava è stato posto sotto sequestro.