Prende a bastonate un cane randagio fuori casa: l'animale portato in clinica, donna denunciata in Irpinia I carabinieri sono intervenuti a San Martino Valle Caudina dopo le segnalazioni di vicini e passanti, che hanno assistito ai maltrattamenti. Il cane, viste le condizioni di salute e le ferite, è stato portato in clinica.

A cura di Valerio Papadia

Ha colpito violentemente con un bastone un cane randagio che vagava nei pressi della sua abitazione, provocandogli diverse ferite. Per questo a San Martino Valle Caudina, nella provincia di Avellino, una donna è stata denunciata dai carabinieri. I militari della locale stazione sono intervenuti dopo numerose segnalazioni pervenute al 112 da residenti e passanti, che avevano notato l'anziana prendere a bastonate il cane randagio.

Giunti sul posto, i carabinieri, viste le condizioni di salute dell'animale, hanno richiesto l'intervento di un medico veterinario dell'Asl di Avellino: a causa delle ferite riportate per i colpi subiti, il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria di Monteforte Irpino. Alla luce delle evidenze emerse, la 80enne è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura di Avellino, per maltrattamento di animali; il bastone utilizzato per colpire il cane è stato sequestrato dai carabinieri.

Il maltrattamento di animali, secondo il nostro Codice Penale (articolo 544 ter), è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro; la pena è aumentata della metà nel caso in cui i maltrattamenti dovessero provocare la morte dell'animale.