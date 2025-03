video suggerito

Dà un pugno nello stomaco a un infermiere al CTO di Napoli: denunciata 38enne La donna, portata in ospedale per una ferita a una mano, ha colpito un infermiere del Pronto Soccorso del CTO con un pugno alla stomaco: la 38enne è stata denunciata dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario a Napoli; teatro dell'ultimo episodio in ordine di tempo è stato il CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) in viale Colli Aminei, zona collinare della città. Nella serata di ieri, mercoledì 5 marzo, una donna di 38 anni di origine russa è stata soccorsa da un'ambulanza in piazza Sette Settembre per una lieve ferita a una mano: portata al CTO la donna, in evidente stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze e ha colpito un infermiere del Pronto Soccorso con un pugno nello stomaco; l'operatore ha

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capodimonte, che hanno identificato la 38enne e l'hanno denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni a un operatore sanitario.

Soltanto qualche giorno fa, sempre a Napoli, all'ospedale del Mare, un uomo di 31 anni è stato denunciato, sempre dai militari dell'Arma, per aver insultato e minacciato i medici in servizio al Pronto Soccorso del nosocomio di Ponticelli. Stanco di aspettare, infatti, il 31enne è entrato nei locali e ha rivolto insulti e minacce agli operatori presenti; poi, ha scaraventato in terra un computer e una stampante. Identificato dai carabinieri, l'uomo è stato denunciato per minaccia a personale sanitario, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.