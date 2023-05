Prende a bastonate passanti e carabinieri, feriti due militari: 25enne arrestato in Irpinia Il giovane è stato arrestato ad Atripalda, nella provincia di Avellino, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Si è scagliato dapprima contro alcuni passanti, poi contro i carabinieri intervenuti per fermarlo, colpendoli con un bastone: ad Atripalda, nella provincia di Avellino, un giovane di 25 anni è stato così arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Avellino sono intervenuti nella cittadina irpina, dove era stata segnalata la presenza in strada di un uomo che, armato di bastone, stava aggredendo i passanti.

I carabinieri hanno riportato contusioni

Alla vista dei militari dell'Arma, il 25enne è diventato più violento: ha dapprima inveito contro di loro, li ha minacciati di morte, poi è passato all'azione, scagliandosi contro di loro e colpendoli. I carabinieri, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo: nella breve colluttazione, due militari sono rimasti feriti, dal momento che hanno riportato contusioni. Dopo essere stato bloccato, il 25enne – già noto alle forze dell'ordine – è stato portato in caserma dove, alla luce di quanto accaduto, è stato arrestato su disposizione della Procura di Avellino. Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire dinnanzi al giudice.