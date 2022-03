Preghiere per la pace in Ucraina, oggi 2 marzo il Rosario con il vescovo Battaglia: dove seguirlo in diretta TV L’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia celebrerà la messa per l’Ucraina, dove si reciterà anche il Rosario per la pace.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Messa per la Pace in Ucraina con il Rosario che sarà recitato assieme all'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, mercoledì 2 marzo 2022, in occasione del Mercoledì delle Ceneri. La cerimonia, dal titolo ‘Prega con noi', sarà trasmessa alle 20.50 dalla Chiesa di San Giuseppe dei Ruffi "Monastero di clausura delle Suore Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento", in diretta tv su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000 e in diretta streaming su Facebook.

La Curia di Napoli ha invitato i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a partecipare per recitare il rosario assieme all’Arcivescovo don Mimmo Battaglia. La comunità religiosa napoletana si unisce così all'invito di Papa Francesco che ha chiesto di osservare una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina e nel mondo.

La messa al Duomo di Napoli contro la guerra in Ucraina in diretta TV su TV2000

In mattinata, don Mimmo Battaglia celebrerà, invece, la santa messa nel Duomo di Napoli, alle ore 11, per il Mercoledì delle Ceneri. Sarà anche l'anniversario del primo anno a Napoli dell'arcivescovo Battaglia. Don Mimmo, inoltre, in qualità di presidente della Caritas diocesana, in contatto con Caritas Italiana, in riferimento all’emergenza umanitaria conseguente al conflitto in atto tra Ucraina e Russia, ha chiesto ai parroci, ai religiosi e alle religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i fratelli e le sorelle profughi, comunicando all’indirizzo ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, il numero di posti.

Leggi anche La figlia sale su un autobus per salvarsi, il saluto toccante di un padre ucraino

"Ogni conflitto – ha detto don Battaglia – porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. Per questo i Vescovi del Mediterraneo – riuniti a Firenze per l’incontro Mediterraneo frontiera di pace hanno espresso preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico in Ucraina e hanno fatto appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche perché tacciano le armi".

Al santuario della Madonna di Pompei raccolta di aiuti per l'Ucraina

Al Santuario della Madonna di Pompei, intanto, è stato allestito un centro di raccolta di beni e aiuti umanitari nella sala “Aurelio Signora”, aperto lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 20. Si può contribuire donando beni di prima necessità e a lunga conservazione. I beni vengono poi raccolti dalla Comunità ucraina di Pompei. Il riferimento è il cappellano della Comunità, don Ihor Stus.