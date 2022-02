Napoli, nelle chiese raccolte di cibo per i profughi ucraini: “Servono anche pannolini per i bimbi” Nelle chiese della città si stanno organizzando raccolte di cibo, farmaci e vestiti e altri generi di prima necessità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È scattata la catena di solidarietà degli aiuti umanitari a Napoli per i profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Nelle chiese della città si stanno organizzando raccolte di cibo, farmaci e vestiti e altri generi di prima necessità. Le richieste, partono dalle organizzazioni di volontariato che operano in collaborazione con le parrocchie, e viaggiano sulle chat. "La confraternita della Santissima Trinità a Corso Malta sta raccogliendo aiuti per le persone colpite dalla guerra. Servono pannolini, abbigliamento caldo per bambini, farmaci, cerotti, cibo a lunga conservazione", si legge in uno dei messaggi diffusi sui canali whatsapp. L'appello a raccogliere beni di prima necessità era già stato lanciato nelle scorse ore dalla comunità Ucraina di Napoli.

Centri di raccolta anche in provincia

Anche nella chiesa cattolica di rito bizantino di Santa Maria della Pace in via dei Tribunali, 227, da alcuni giorni, si stanno raccogliendo gli scatoloni con i pacchi di alimenti e i vestiti donati dalle famiglie napoletane per i rifugiati. I volontari ucraini dividono e selezionano il materiale raccolto. Dalla Farmacia solidale della Diocesi di Napoli sono già arrivati i primi carichi di medicinali. “La comunità ucraina di Napoli – recita il messaggio su Facebook – rivolge un appello a tutti coloro che vogliono dare un aiuto alla popolazione ucraina in questo drammatico momento. Occorrono beni di prima necessità: cibo a lunga conservazione per bambini e adulti, omogenizzati, scatolame. Vestiario caldo, scarpe, calze, materassi, cuscini, biancheria. Medicinali, disinfettanti, garze, cerotti, salviette igieniche, pannolini e tanto altro”. A Mugnano, in provincia di Napoli, organizzati centri di raccolta di beni di prima necessità presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel parcheggio del Centro Commerciale Mugnano, in via Pietro Nenni 54, aperta tutti i giorni dalle ore 16.

A Salerno in campo la Caritas

La Caritas di Salerno ha avviato una raccolta medicinali per l’Ucraina In sostegno e comunione con la Chiesa greco cattolica ucraina di Sant’Andrea Apostolo in Salerno, la Caritas diocesana e l’ufficio diocesano Migrantes hanno organizzato una raccolta di medicinali per le esigenze della popolazione civile che sta vivendo le conseguenze della guerra. I medicinali potranno essere consegnati esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 entro il 13 marzo 2022 presso la Caritas Diocesana in via Bastioni 4.