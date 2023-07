Precipita in un dirupo con la bici, 17enne morto a Castel San Giorgio (Salerno) Un ragazzo di 17 anni di Roccapiemonte (Salerno) è morto in un incidente a Castel San Giorgio: è caduto in un dirupo mentre era sulle alture con un amico.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 17enne di Roccapiemonte, Francesco Puopolo, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulle alture di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno: il ragazzo, in sella a una bici, è precipitato in un dirupo. È accaduto intorno alle 13, l'allarme è stato lanciato dal coetaneo che era con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, il 17enne è stato recuperato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore ma i tentativi dei sanitari si sono rivelati vani. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che si sono occupati dei sopralluoghi per ricostruire nel dettaglio la dinamica.

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni in segno di lutto. Venuto a conoscenza dell'accaduto, il primo cittadino aveva raggiunto personalmente l'ospedale di Nocera Inferiore per sincerarsi delle condizioni del ragazzo, sperando che la notizia del decesso fosse soltanto frutto di un passaparola incontrollato e che non corrispondesse al vero. Si legge nel comunicato, con cui Pagano manca "un abbraccio fortissimo" ai familiari: