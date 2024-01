Precipita dalla finestra di casa nel fiume Sele, morto anziano in Irpinia Dramma a Caposele, in provincia di Avellino. L’uomo di 82 anni è caduto dalla finestra direttamente nel fiume. Inutili i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

È precipitato dalla finestra di casa che affacciava sul Sele, finendo direttamente nell'alveo del fiume ed è morto. Dramma a Caposele, in provincia di Avellino. La vittima è un uomo di 82 anni, deceduto, purtroppo, per le ferite riportate a seguito del violento impatto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, con ambulanza del 118, Guardia di Finanza, Carabinieri, Soccorso Alpino e vigili del fuoco. Ma i soccorritori che sono accorsi sul posto, una volta raggiunto l'anziano, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso già avvenuto. Non si esclude al momento l'ipotesi che possa essersi trattato di un gesto estremo, ma nemmeno quella di un incidente.

Dramma a Caposele, 82enne cade dalla finestra nel Sele

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 82enne, sembra sia precipitato dalla finestra della sua abitazione direttamente nel fiume Sele, per cause che sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto è giunto l'Elisoccorso 118 di Napoli con elisoccorritore CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico della Campania), infermiere e medico che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

II CNSAS ha subito attivato anche il Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, prontamente intervenuto. Il corpo, dopo il via libera delle autorità, è stato successivamente recuperato in sinergia tra CNSAS, SAGF, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile locale, nonché affidato alle onoranze funebri. Spetterà agli investigatori, adesso capire cosa possa essere accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltate eventuali testimonianze per cercare di chiarire meglio la dinamica.