Precipita dal 30° piano dell’Hotel Ambassador di Napoli, muore una donna a Napoli Una donna di 52 anni è morta dopo essere precipitata dal 30° piano dell’Hotel Ambassador di via Medina a Napoli, a due passi dalla Questura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna di 52 anni è morta a Napoli dopo essere precipitata dal 30° piano dell'Hotel Ambassador di via Medina, a due passi dalla Questura partenopea. Fonti investigative riferiscono a Fanpage.it che si tratterebbe di suicidio. La donna è precipitata ieri sera, attorno alle 20, dal 30° piano del grande albergo che si trova su via Medina, e la sua caduta si è "interrotta" al nono piano dell'albergo, dove si è schiantata: per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri e le ambulanze del 118, ma è stato constatato solo l'inevitabile decesso.

Alcuni passanti hanno affollato la zona attratti da sirene e ambulanze, inizialmente senza ben capire cosa fosse avvenuto. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto la donna al gesto, ma dopo i dovuti accertamenti del caso ed i rilievi sul posto, il corpo è stato portato via dalle ambulanze. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri di Napoli, intervenuti poco dopo la tragedia su via Medina.