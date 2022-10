Precipita da una impalcatura, operaio in fin di vita a Gragnano Un operaio di 62 anni è precipitato da una impalcatura a Gragnano, nel Napoletano: è ricoverato in fin di vita all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio di 62 anni è precipitato da un'impalcatura a Gragnano, nel Napoletano: l'uomo è ricoverato ora in prognosi riservata, dopo un volo di dieci metri, all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è arrivato in fin di vita trasferito dal San Leonardo di Castellammare di Stabia. L'incidente è avvenuto su via Nuova San Leone, nell'area centrale del comune di Gragnano poco distante anche dagli uffici comunali e dove si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione presso una palazzina di edilizia privata.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica della vicenda: secondo quanto ricostruito finora, l'uomo stava lavorando regolarmente alle ristrutturazioni del palazzo quando, attorno alle 11 di questa mattina, è precipitato al suolo dopo un volo di dieci metri, sbattendo violentemente sull'asfalto. Sul posto i carabinieri di Gragnano assieme alle ambulanze del 118 e al magistrato di turno che ha aperto un'inchiesta. I militari dell'Arma stanno effettuando i rilievi sul posto: fondamentale sarà capire se nel cantiere fossero state prese tutte le misure di sicurezza. Non è esclusa alcuna ipotesi al momento, neppure quella del malore improvviso mentre si trovava sull'impalcatura che circonda il palazzo oggetto dei lavori di restauro. Ascoltati anche i presenti, tra cui i colleghi dell'uomo. Intanto, il 62enne è ricoverato in una situazione particolarmente critica, e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro che si verifica in Campania: ogni giorno in Italia se ne registrano diversi, molti dei quali anche in regione. E spesso si rilevano mortali.