Precipita con l'auto sul tetto di una casa: morto Angelo Iacono, papà della sindaca di Serrara Fontana a Ischia La vittima, 92 anni, era il padre di Irene Iacono, sindaca di Serrara Fontana, sull'isola di Ischia. Estratto vivo dall'auto, Angelo Iacono è purtroppo deceduto in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia sull'isola di Ischia nella mattinata odierna, venerdì 2 agosto: Angelo Iacono, anziano di 92 anni, ha perso la vita in un incidente stradale; la vittima era il padre di Irene Iacono, sindaca del Comune isolano di Serrara Fontana. Stando a quanto si apprende, nella mattina di oggi Iacono era alla guida della sua automobile e stava percorrendo una traversa di via Roma, nel cuore dell'isola, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura del 92enne è precipitata di sotto, finendo la sua corsa dopo parecchi metri sul tetto di un'abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per prestare soccorso a Iacono: l'anziano è stato estratto ancora vivo dall'abitacolo della sua automobile ed è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Rizzoli; nel nosocomio ischitano, però, Angelo Iacono è purtroppo deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network quando la comunità di Serrara Fontana, ma dell'isola tutta, ha appreso la tragica notizia. "Siamo vicini a Irene Iacono Sindaco di Serrara Fontana e a tutta la sua famiglia per la morte del caro padre Angelo Iacono. In tanti della spiaggia di San Pietro conoscevano Angelo per aver lavorato nel comune di Serrara Fontana. Condoglianze alla moglie ai figli e a tutti i parenti. Preghiamo per lui" si legge in un gruppo Facebook dedicato alla spiaggia di San Pietro a Ischia.