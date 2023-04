Precedenza non rispettata, in strada scoppia la rissa a colpi di mazza: tre arresti a Giugliano La rissa, scoppiata in strada, è poi proseguita all’esterno dell’abitazione di uno dei tre contendenti: i carabinieri hanno arrestato tutti; sono agli arresti domiciliari.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una banale lite per questioni di viabilità si è trasformata in una violenta rissa, per la quale tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Giugliano, nella provincia di Napoli. In via degli Innamorati, al centro della città dell'hinterland Nord di Napoli, è bastata una precedenza non rispettata ad accendere la miccia: un 23enne del posto, alla guida di un'auto, insulta e aggredisce il conducente dell'altra auto, un 18enne di Villaricca, spaccandogli il parabrezza con una mazza e colpendolo anche al braccio.

Il 18enne ha chiesto l'intervento del padre per proseguire la rissa

La violenza sembrava finita, visto che i due giovani si sono allontanati dal luogo della rissa. Il 18enne, però, ha telefonato al padre, un uomo di 52 anni, e insieme riescono a rintracciare l'indirizzo del 23enne: la rissa si sposta, dunque, all'esterno dell'abitazione del giovane, sempre sulla stessa via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccare i tre uomini.

Il 52enne e il figlio 18enne sono stati portati in ospedale: per loro, rispettivamente, ferite giudicate guaribili in 5 e 10 giorni. Il 23enne, invece, è stato medicato sul posto dal 118: nella sua automobile, i militari dell'Arma hanno rinvenuto una mazza da baseball, un tubo di rame ripiegato e un coltello con lama seghettata. Tutti e tre gli uomini, incensurati, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la propria versione dei fatti.