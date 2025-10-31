Pozzuoli, infermiera e volontaria della Protezione Civile aggredite all’Asl di Monteruscello

Immagine di repertorio

Un'altra aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata nella provincia di Napoli: a farne le spese sono state un'infermiera e una volontaria della Protezione Civile a Pozzuoli, aggredite da una donna negli uffici dell'Asl Napoli 2 Nord a Monteruscello, quartiere alla periferia della città dei Campi Flegrei. L'aggressione si è verificata nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, ma è stata resa nota soltanto oggi dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia proprio gli episodi di violenza – fisica e verbale – subiti dal personale sanitario.

L'associazione racconta che, mentre l'infermiera e la volontaria della Protezione Civile stavano svolgendo il loro lavoro, una donna che si trovava negli uffici dell'Asl ha improvvisamente cominciate a inveire e spintonare le due operatrici, aggredendole. L'infermiera e la volontaria hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: stando a quanto riferisce "Nessuno tocchi Ippocrate", le due donne avrebbero riportato delle contusioni e le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sul posto – come rende noto ancora l'associazione sui social – sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato la donna ritenuta responsabile dell'aggressione e l'hanno denunciata per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.