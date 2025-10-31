napoli
video suggerito
video suggerito

Pozzuoli, infermiera e volontaria della Protezione Civile aggredite all’Asl di Monteruscello

A denunciare l’aggressione, verificatasi nella mattinata di giovedì 30 ottobre, è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
53 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un'altra aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata nella provincia di Napoli: a farne le spese sono state un'infermiera e una volontaria della Protezione Civile a Pozzuoli, aggredite da una donna negli uffici dell'Asl Napoli 2 Nord a Monteruscello, quartiere alla periferia della città dei Campi Flegrei. L'aggressione si è verificata nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, ma è stata resa nota soltanto oggi dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia proprio gli episodi di violenza – fisica e verbale – subiti dal personale sanitario.

L'associazione racconta che, mentre l'infermiera e la volontaria della Protezione Civile stavano svolgendo il loro lavoro, una donna che si trovava negli uffici dell'Asl ha improvvisamente cominciate a inveire e spintonare le due operatrici, aggredendole. L'infermiera e la volontaria hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: stando a quanto riferisce "Nessuno tocchi Ippocrate", le due donne avrebbero riportato delle contusioni e le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sul posto – come rende noto ancora l'associazione sui social – sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato la donna ritenuta responsabile dell'aggressione e l'hanno denunciata per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Cronaca
53 CONDIVISIONI
Immagine
Concorso Oss Campania per 25mila candidati, test sorteggiati lunedì con i carabinieri
Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: le nuove date
Era stato sospeso a settembre, "Vendevano i posti a 15.000 euro" l'accusa di Vincenzo De Luca
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views