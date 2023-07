Pozzuoli, coppia ritrovata morta in casa: coniugi uccisi a colpi d’arma da fuoco Una coppia è stata trovata priva di vita nel proprio appartamento di Pozzuoli, nel Napoletano: uccisi a colpi d’arma da fuoco. Carabinieri sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono state ritrovate prive di vita in un appartamento di Pozzuoli, nel Napoletano. I cadaveri presentavano entrambi ferite da arma da fuoco: sul posto sono arrivati i carabinieri, dopo che poco prima era arrivata al 112 una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. I due corpi erano all'interno di un appartamento al civino 10 di via Parini. Secondo quanto ricostruito finora, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, ma i rilievi sono ancora in corso e nessuna pista viene ancora totalmente esclusa.

I due corpi erano all'interno della camera da letto: la pistola è stata ritrovata a terra, e potrebbe trattarsi verosimilmente dell'arma utilizzata poco prima. Le vittime sono Antonio Di Razza, 50 anni, e la compagna Angela Gioiello, 38 anni. Il personale del 118 giunto sul posto assieme ai carabinieri di Pozzuoli non ha potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta per colpi d'arma da fuoco. Colpi che erano stati avvertiti da alcuni vicini, che avevano immediatamente chiamato il 112, ma purtroppo per i due coniugi non c'era già più nulla da fare.

(Articolo in aggiornamento)