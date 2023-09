Pozzuoli, ancora aggressioni in ospedale: 35enne picchia i medici, denunciato È stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per alcuni disordini sorti nei pronti soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie due notti di fila.

A cura di Vincenzo Piccolo

Ancora aggressioni agli operatori sanitari, questa volta è successo a Pozzuoli dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Da quanto si apprende nella serata di ieri, mercoledì 14 settembre, i carabinieri della stazione di Licola sono stati chiamati dal triage di Pozzuoli dell'ospedale Santa Maria delle Grazie (anche conosciuto come La Schiana) dove è stato richiesto un intervento. Un uomo di 35 anni, originario di Giugliano, si è reso protagonista di un'aggressione ai danni di alcuni sanitari, per motivi ancora tutti da chiarire. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine con alcuni precedenti a carico, è stato denunciato con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

Un altro intervento questa notte

Questa notte invece, sempre nel comune di Pozzuoli, i carabinieri della sezione operativa locale sono intervenuti dopo una telefonata arrivata dal Pronto Soccorso . I camici bianchi si sono visti arrivare un uomo ferito al polpaccio da un colpo di arma da fuoco. Anche questa volta la persona sarebbe un volto noto ai carabinieri, un 24enne del posto, non in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica della sparatoria.

Le aggressioni negli ospedali

L'Italia è uno dei paesi d'Europa con il maggior numero di aggressioni negli ospedali. Secondo i dati dell'Inail le aggressioni al personale sanitario sono in tutto 1.600 l'anno, dal pronto soccorso alla psichiatria, con un numero che si aggira intorno ai 4 al giorno. A preoccupare è il fatto che delle 4.821 aggressioni registrate nel triennio dal 2019 al 2021, il 71% ha interessato principalmente il personale sanitario femminile. Per questo, già dal 2020 è stata approvata una legge per arginare il problema. Sono state aumentate le sanzioni penali in caso di violenza al professionista sanitario ed è stato istituito un osservatorio che si occupi del fenomeno.