Poste Italiane, ora si può prelevare denaro senza carta in 255 sportelli in tutta la provincia di Napoli A partire da oggi, 7 luglio, gli utenti potranno prelevare denaro contante anche senza carta in 255 uffici di Poste Italiane disseminati in tutta la provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

La digitalizzazione, spesso, semplifica la vita. E allora ecco che, in tutta la provincia di Napoli, a partire da oggi, giovedì 7 luglio, gli utenti di Poste Italiane potranno prelevare denaro contante agli sportelli automatici anche se non hanno con sé la carta. In 255 uffici postali della provincia partenopea, infatti, da oggi è possibile prelevare con la nuova funzionalità cardless – che vuol dire, appunto, senza carta – semplicemente con il proprio smartphone: basterà installare le app PostePay oppure BancoPosta.

Accedendo al proprio conto collegato a una delle due app, infatti, si dovrà selezionare la voce "Prelievo senza carta" e poi digitare il tasto nove sullo sportello automatico dell'ufficio postale. A quel punto, sullo schermo dell'ATM apparirà un Qr Code che bisognerà inquadrare con la fotocamera del cellulare: così si potrà selezionare l'importo da prelevare, validando l'operazione poi cn il codice personale di Poste ID (oppure, se supportato dallo smartphone e attivo, con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale). Dopo il prelievo di denaro, si potrà anche decidere se ricevere la ricevuta digitale o se stamparla cartacea tramite lo sportello automatico.

Sono circa 7mila gli sportelli cardless in tutta Italia

Se nella provincia di Napoli sono 255, in tutta Italia sono circa 7mila gli sportelli automatici di Poste Italiane ai quali è possibile effettuare un prelievo senza carta. Il servizio, proprio come ogni ATM, è disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24. Per tutte le informazioni utili sul servizio, è possibile consultare il sito internet di Poste Italiane.