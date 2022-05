Poste Italiane, i terminali degli uffici non funzionano, caos anche a Napoli Poste Italiane, la rete è off-line, bloccate le operazioni agli sportelli. Non è un attacco hacker, spiegano dall’azienda, ma un problema dovuto ad un aggiornamento software.

A cura di Redazione Napoli

I terminali degli uffici delle Poste Italiane «sono guasti»: è la frase che tantissimi utenti si sono sentiti dire stamane, mentre attendevano il loro turno per pagare conti correnti, trasferire o depositare soldi o fare altre attività (spedizioni e così via).

Non è, come molti si sono affrettati a ipotizzare, un attacco hacker, bensì, spiegano da Poste Italiane, un «disguido tecnico» dovuto ad un aggiornamento del sistema informatico e che «è in via di risoluzione». In molti avevano pensato all'attacco pirata sulla Rete poiché ieri hacker filorussi del collettivo Killnet, avevano minacciato attacchi di questo tipo.