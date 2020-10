Una coda di ambulanze, con all'interno pazienti positivi al Covid-19, in attesa da ore all'esterno dell'ospedale Cotugno di Napoli, e nessuno sa perché. In una di queste ambulanze c'è anche la zia di Antimo Ciotola, che a Fanpage.it ha voluto raccontare l'odissea della donna. "Mia zia aspetta in un'ambulanza all'esterno del Cotugno da quasi 24 ore e nessuno ci dice perché abbia passato la notte lì in attesa di essere ricoverata". Un contagio avvenuto, come spesso accade, all'interno della cerchia famigliare: il primo a risultare positivo è stato il fratello minore del signor Ciotola, poi i genitori e le due zie che vivono in casa con loro.

Mentre gli altri non manifestano sintomi, o almeno nessun sintomo preoccupante, le condizioni di salute della donna peggiorano, tanto da dover richiedere l'intervento del 118 e il ricovero in ospedale. "Mia zia ha girato tre ospedali, ma nessuno l'ha voluta. È arrivata al Fatebenefratelli, dove le hanno fatto il tampone, risultato positivo. Da qui è stata trasferita all'ospedale San Paolo, dove le hanno ripetuto il tampone e hanno deciso di trasferirla ancora. È arrivata poi all'Ospedale del Mare, dove ha atteso anche lì invano, in ambulanza, che la ricoverassero, poi al Cotugno. Fatto sta che ieri pomeriggio mia zia è arrivata in ambulanza e adesso è ancora lì in attesa, in coda insieme ad altre 3-4 ambulanze, e nessuno ci dice il perché". "Non sappiamo ancora – continua Ciotola – perché non sia stata ricoverata in nessuno degli ospedali: prima ci hanno detto che non c'erano posti, poi ci hanno dato altre motivazioni".

"Sono risultato positivo anche io, sono in isolamento e mi dispiace non poter andare di persona a capire cosa stia succedendo. Qui qualcuno però non dice le cose come stanno – conclude Antimo Ciotola -: non è possibile che queste persone, compresa mia zia, siano da ore in attesa all'esterno dell'ospedale se dalla Regione dicono che ci sono ancora posti disponibili".