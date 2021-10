Positano, incidente in scooter mentre va a scuola: morta una ragazza di 17 anni Tragedia sulla Strada Statale 163, cosiddetta Amalfitana, questa mattina: una ragazza di 17 anni è morta in seguito a un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo scooter e si stava recando a scuola. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: per la 17enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Una tragedia ha sconvolto questa mattina la comunità di Positano, nota località della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, dove una ragazza di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Da quanto si apprende, la ragazza – originaria del borgo di Montepertuso – si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo la Strada Statale 163, cosiddetta Amalfitana, in direzione Sorrento, per raggiungere il suo liceo, quando è rimasta coinvolta nel tragico incidente stradale: la dinamica non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione lo scooter guidato dalla 17enne si è scontrato con un'altra vettura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la 17enne, che come detto risulta ancora poco chiara. Come da prassi in questi casi, la salma della ragazza è stata posta sotto sequestro e trasportata all'ospedale Costa d'Amalfi a Castiglione di Ravello, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Un ragazzo di 17 anni morto in un incidente a Napoli

Un ragazzo di soli 17 anni è deceduto a causa di un tragico incidente stradale anche a Napoli, nel quartiere Barra, periferia orientale della città: la vittima, Mario Ambrosiano, si trovava in sella a uno scooter, guidato da un amico, quando il mezzo si è scontrato con un'auto che si stava immettendo nella circolazione. Tempestivi i soccorsi dei sanitari, ma purtroppo il 17enne è giunto già morto all'ospedale del Mare.