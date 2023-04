Porta Nolana, spara con una pistola in piazza: disarmato dai poliziotti Un uomo di 37 anni, cittadino russo, è stato denunciato: i poliziotti hanno poi accertato che la pistola utilizzata era a salve.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura in piazza Nolana, dove sorge l'omonima porta antica di accesso a Napoli, nel cuore della città: un uomo ha improvvisamente cominciato a sparare in strada. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sul posto su segnalazione della Centrale Operativa e si sono imbattuti in un uomo, intento ad armeggiare con una pistola.

La pistola era a salve: l'uomo è stato denunciato

I poliziotti lo hanno così disarmato e hanno scoperto che l'arma utilizzata, un revolver calibro 38, era in realtà una pistola a salve, sprovvista di tappo rosso: all'interno c'erano 5 cartucce a salve; inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di una scatola contenente altre 44 cartucce a salve calibro 9.

L'uomo, un cittadino russo di 37 anni, è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti a offendere, procurato allarme presso l'Autorità e per accensioni ed esplosioni pericolose.