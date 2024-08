video suggerito

Porta il cellulare in assistenza, le rubano 87mila euro dal conto: comprata una Bmw Donna truffata a Caserta: le rubano l’identità digitale e le svuotano il conto. Scatta l’inchiesta della Procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si rompe il cellulare, lo porta in assistenza per le riparazioni. Quando va a riprenderlo, l'amara scoperta. Le hanno svuotato il conto: rubati 87mila euro – una cifra che per molti equivale ai risparmi di una vita. I soldi sottratti usati per acquisti online e per l'acconto per comprare una Bmw X6, poi rivenduta poco dopo. La vittima è una donna dell'Europa dell'Est, residente in Italia. La truffa sarebbe avvenuta a Caserta, in Campania, e sarebbe stata portata a compimento nel corso di alcune settimane.

L'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli

La donna disperata ha sporto subito denuncia. La Procura della Repubblica di Napoli, in particolare il pool che si occupa delle indagini sulle frodi informatiche, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 4 persone. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e ricettazione. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno.

La truffa a Caserta

In pratica, secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe portato il proprio smartphone in un centro di assistenza di Caserta per farlo riparare. Durante questo periodo, utilizzando l'identità digitale della donna, il truffatore sarebbe riuscito ad introdursi nel conto corrente di Banca Intesa della vittima e a far partire una serie di bonifici per circa 77mila euro e ad effettuare acquisti online per circa 10mila euro. Uno degli indagati avrebbe effettuato anche due bonifici a una società concessionaria d'auto come acconto per comprare una Bmw X6, poi rivenduta poco dopo. Tutte le parti avranno modo di chiarire la propria posizione nel prosieguo della vicenda.