Porta Capuana, controlli alimentari dei carabinieri: carenze igieniche in bar e ristorante cinese

Operazione sicurezza a Porta Capuana: sanzionati un bar e un take-away per gravi irregolarità igieniche e lavoro in nero. Segnalato un rider per droga.
A cura di Redazione Napoli
I carabinieri della Compagnia Stella, con il supporto del Reggimento Campania, del Nucleo Radiomobile e del personale dell'ASL, hanno condotto una serie di controlli sulla sicurezza alimentare nella zona di Porta Capuana. Il primo a essere sanzionato è stato il titolare di un bar in calata ponte di Casanova, la cui attività è stata sospesa a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e della presenza di due lavoratori irregolari. La sanzione totale ammonta a oltre 8mila euro.

Analogamente, un take-away di cucina cinese è stato multato per la violazione della normativa Haccp (è il sistema di autocontrollo igienico per la sicurezza alimentare) e per l'impiego di quattro dipendenti non in regola. Le sanzioni applicate – spiega una nota dei militari –  superano i 5.800 euro. Durante l'operazione sono stati eseguiti anche controlli stradali. Un rider di una nota compagnia di delivery è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di marijuana.

