La pornostar Priscilla Salerno responsabile contro la violenza sulle donne per il Nuovo Psi

A cura di Redazione Napoli

Priscilla Salerno, al secolo Fortunata Ciaco, ha 41 anni ed è nota come pornostar. Ma da qualche giorno Priscilla all'attività su Only Fans e Telegram e alle serate dovrà aggiungere altri impegni, più – per così dire – formali. Ovvero quelli di responsabile politico nel Dipartimento «Violenza contro le donne» e in particolar modo per tutti quegli aspetti che riguardano i «rischi del revenge porn e della Rete» all'interno del partito politico Nuovo Psi guidato da Lucio Barani.

La nomina è arrivata già da qualche giorno e la 41enne di Salerno ha già commentato orgogliosa sui suoi canali social ringraziando Barani e Gaetano Amatruda: «Con immenso piacere vi mostro la mia carica Nazionale per il Nuovo Psi; on deluderò la vostra fiducia… grazie a tutti i miei adorati fans che mi sostengono sempre e comunque».

Priscilla Salerno, che in occasione delle Elezioni Amministrative 2021 al Comune di Salerno, aveva avanzato candidatura – poi saltata – nelle liste a sostegno del candidato Michele Sarno. Invece sul fronte del revenge porn ha spiegato al Corriere: