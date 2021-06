Pontecagnano, incendio in un rimessaggio: ustionati gravemente due operai

I due sono ricoverati nell’ospedale di Salerno, con ustioni di secondo e terzo grado. Da quanto si apprende, gli operai stavano effettuando dei lavori di riparazione su un’imbarcazione in un rimessaggio di Pontecagnano Faiano quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio.