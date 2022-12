Ponte dell’Immacolata, a Napoli quasi tutto esaurito: prenotato il 95% delle strutture I dati dell’Osservatorio dell’Abbac (Associazione bed&breakfast, affittacamere, case): il 95% delle strutture a Napoli è prenotato, si va verso il tutto esaurito.

A cura di Valerio Papadia

Il lungo Ponte dell'Immacolata offerto da questo 2022, con quattro giorni pieni di vacanza, offrirà l'occasione a tantissimi italiani – e non solo – di mettersi in viaggio e scoprire le meraviglie della nostra Penisola. Complice l'avvicinarsi delle festività natalizie, tra le mete più gettonate in Italia troviamo sicuramente Napoli, che si avvia verso il tutto esaurito in questo "weekend lungo" di dicembre. Stando a quanto riferisce l'Osei, Osservatorio dell'Abbac (Associazione bed&breakfast, affittacamere, case), il 95% delle strutture a Napoli è prenotato, e last second si potrebbe raggiungere il 100%.

"È un buon test che segue la scia dell'andamento più che positivo di questo 2022 che si chiude con la piena ripresa del turismo, dopo le ripercussioni da pandemia e malgrado i venti di guerra e l'inflazione. Sono perlopiù italiani gli ospiti di questo lungo fine settimana, si tratta di un ottimo segnale per il periodo natalizio che ci consente di affermare di aver quasi sfiorato i dati del 2019. Un buon riscontro dunque ma che fa il paio con le difficoltà relative alla mobilità, alla difficoltà di avere servizi efficienti e la sicurezza soprattutto per le città di Napoli e Salerno, a rischio overtourism e per il quale è necessario un'azione sinergia delle istituzioni" ha dichiarato Agostino Ingenito, presidente di Abbac.