Ponte del 1 Maggio, al Museo di Pietrarsa c'è la Caccia al Tesoro Botanico Sconti per le famiglie e eventi per il Ponte del Primo Maggio 2024 al Museo ferroviario di Pietrarsa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per il Ponte del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori 2024, al Museo di Pietrarsa delle locomotive storiche della Fondazione FS Italiane, a Napoli Est, ci sarà la “Caccia al Tesoro Botanico”, un'iniziativa imperdibile, per grandi e piccini, per scoprire la collezione museale e i giardini ricchi di piante dei cinque continenti. Inoltre, dal 1 al 5 maggio c'è l'offerta speciale Promo Arlecchino con supersconti per visitare il museo.

Gli sconti al Museo di Pietrarsa per il 1 maggio 2024

In occasione del “ponte” del 1° maggio, e fino al giorno 5, apertura straordinaria del sito dalle 9:30 alle 19:30 (giovedì 2 fino alle ore 20) con la speciale Promo Arlecchino che consente a due adulti e due ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni di accedere con un biglietto unico dal costo di 15 euro.

La Caccia al Tesoro Botanico

Mercoledì 1 maggio dedicato ai più piccoli con “Caccia al Tesoro Botanico”, attività pensata per bambini di età compresa tra 6 e 10 anni che, accompagnati da una guida, andranno alla scoperta della collezione museale e dei giardini ricchi di piante provenienti dai diversi continenti, fino a conseguire l’attestato di “Piccolo botanico”. L’iniziativa si terrà per un massimo di 15 bambini per ciascun turno, con inizio alle 11:00, 12:30 e 16:00, con prenotazione obbligatoria.

Per tutte le informazioni su orari, prezzi e modalità di partecipazione alle iniziative, è preferibile consultare il sito web del Museo ferroviario di Pietrarsa, oppure telefonare allo 081472003 o inviare una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.