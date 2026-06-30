Pompei, l’assurdo gioco dei giovani in scooter: prima dell’anziano avevano spinto un altro ciclista

La Polizia di Stato ha ricostruito gli spostamenti del gruppetto che, il 28 giugno, ha spinto un anziano in bici a Pompei (Napoli); è emerso che pochi istanti prima lo avevano già fatto con un altro ciclista.

Un frame del video che ha ripreso la spinta all’anziano a Pompei (Napoli)

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei (Napoli), e di farlo cadere rovinosamente su un'automobile e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici: emerge dalle indagini della Polizia di Stato che ieri mattina, ha anticipato Fanpage.it, ha individuato i sei componenti del gruppetto, compreso il minorenne accusato di avere materialmente colpito l'anziano.

I sei giovani sono stati tutti identificati; sono tutti di Angri (Salerno), due di loro sono minorenni tra cui, anche se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta. Il ragazzo inizialmente era irreperibile: quando i poliziotti sono arrivati alla sua abitazione, non hanno trovato nessuno. Si è presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e successivamente ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni, con l'aggravante dei futili motivi, e di omissione di soccorso.

I fatti risalgono alle 6.30 del mattino del 28 giugno. La vittima, un 80enne di Pompei, stava tranquillamente passeggiando in bicicletta lungo via Mazzini quando è stato affiancato dagli scooter. La scena è stata interamente ripresa da una telecamera di sorveglianza pubblica, che mostra quanto fosse folle e insensato il gesto che di lì a pochi istanti commetterà il ragazzo: il motorino si avvicina, il giovane in sella dà uno spintone. E l'anziano, tra l'altro preso alla sprovvista, perde l'equilibrio e finisce sull'automobile parcheggiata, resta a terra mentre i ragazzi si allontanano tranquillamente. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia, dove i medici hanno riscontrato ferite lievi e nessuna conseguenza di rilievo.

Subito dopo l'accaduto sono state avviate le indagini, condotte dalla Polizia di Stato col supporto della Polizia Locale. Partendo dalla registrazione della telecamera di sorveglianza, gli agenti del commissariato di Pompei hanno individuato il gruppetto di scooter e, grazie alle targhe, hanno ricostruito il percorso. Dalla notte passata in giro, alla sosta al Mc Donald's. Fino all'altra aggressione, di pochi secondi precedenti a quella all'anziano: anche un altro uomo è stato spinto mentre era in bicicletta, ma è riuscito a non perdere l'equilibrio.