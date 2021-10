Pompei festeggia nonna Ersilia: nata nel 1916, compie 105 anni Ersilia Cuomo, cittadina di Pompei, spegne 105 candeline. La signora, nata il 12 ottobre del 1916, ha ricevuto una pergamena dal primo cittadino, Carmine Lo Sapio, e dall’amministrazione comunale, che hanno voluto omaggiarla per questo importante traguardo raggiunto. Il sindaco ha augurato voluto augurare buon compleanno alla signora Ersilia anche sulla sua pagina Facebook.

A cura di Federica Grieco

La città di Pompei festeggia un compleanno importante, è quello della signora Ersilia Cuomo che ha compiuto 105 anni. Nata il 12 ottobre del 1916, in occasione di questo importante traguardo, Ersilia ha ricevuto una pergamena inviata dal primo cittadino del Comune, Carmine Lo Sapio, e da tutta l'amministrazione comunale. «Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale – si legge sulla pergamena – esprimono gli auguri più affettuosi per lo straordinario traguardo di vita raggiunto».

Il sindaco della città famosa in tutto il mondo per gli scavi archeologici ha voluto dedicare anche un post sul suo profilo Facebook, corredato da una foto della signora che regge la pergamena, per fare nuovamente gli auguri a Ersilia. «Buon compleanno alla signora Ersilia Cuomo – si legge – che oggi raggiunge la ragguardevole età di 105 anni. A lei gli auguri del primo cittadino Carmine Lo Sapio, dell'Amministrazione e della città tutta!».

Campania, terra di centenari

In Campania, nell'estremo sud, c'è una zona oggetto da anni di studi internazionali per la presenza di numerosi centenari: è il Cilento. Fascia costiera del Salernitano, in quest'area è concentrata un'ampia comunità di ultracentenari, tanto da diventare, dal 2016, oggetto di studi del progetto C.i.a.o. (Cilento on aging outcomes study), condotto dal professore Salvatore di Somma e dall'Università di San Diego, in California. Stando a questi studi, il segreto della longevità che sembrerebbe legato alla dieta mediterranea tipica di quest'area. Dallo scorso 19 settembre, il progetto C.i.a.o., in collaborazione quest'anno anche con la Lund University di Malmo, in Svezia, è ripartito per indagare proprio questa pista.