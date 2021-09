Dalla Svezia al Cilento, sette giorni di Dieta Mediterranea per carpire i segreti dei centenari Riparte il progetto C.i.a.o. che studia i segreti della longevità in Cilento, terra di ultracentenari, che sarebbe collegata alla Dieta Mediterranea. Circa 70 volontari della Svezia, dunque, sono arrivati il 19 settembre sulla fascia costiera dell’estremo Sud campano: per sette giorni mangeranno secondo la tradizione locale.

A cura di Valerio Papadia

In Cilento, la fascia costiera del Salernitano, nel profondo Sud della Campania, sembrano aver scoperto un elisir di lunga vita, dal momento che sul territorio è concentrata un'ampia comunità di ultracentenari, i cui segreti sono da anni oggetto di studi. Dal 2016, anche il progetto C.i.a.o. (Cilento on aging outcomes study), condotto dal professor Salvatore di Somma e dall'Università di San Diego, negli Stati Uniti, cerca di carpire i segreti della longevità che si nascondono in Cilento e che sembrerebbero legati alla Dieta Mediterranea. Il 19 settembre, gli studi del progetto C.i.a.o. sono ricominciati, in collaborazione con la Lund University di Malmo, in Svezia: e allora ecco che circa 70 volontari svedesi sono arrivati in Cilento, dove trascorreranno una settimana seguendo i dettami della Dieta Mediterranea e mangiando secondo la tradizione locale.

Il gruppo di volontari svedesi soggiornerà ad Acciaroli, nota frazione del Comune di Pollica, famosa anche e soprattutto per la grande concentrazione di centenari e luogo in cui lo scienziato americano Ancel Keys teorizzò per primo i benefici della Dieta Mediterranea. Sia all'arrivo che alla partenza i volontari saranno sottoposti a tutta una serie di accertamenti medici volti proprio a verificare i benefici dopo una settimana in Cilento, eseguiti dallo scienziato svedese Olle Melander, dal professor Salvatore di Somma e dalla dottoressa Paola Antonini dell'Università La Sapienza di Roma.

Lo scopo del viaggio dei volontari e dei ricercatori dalla Svezia al Cilento è quello di riprodurre il Modello Cilento un po' ovunque nel mondo: si tratta di uno stile di vita sano, per vivere e invecchiare in salute, adottato nel Piano nazionale di prevenzione 2020/2025 del Ministero della Salute.