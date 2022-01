Pompei, babygang picchia ragazzo al centro commerciale, ma è incastrata dalle telecamere La Polizia di Stato ha identificato grazie ai video delle telecamere del centro commerciale tre minori che sono stati denunciati per lesioni personali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Babygang picchia un ragazzo nei pressi del centro commerciale di Pompei e poi si dà alla fuga, ma viene incastrata dalle telecamere di videosorveglianza. È accaduto domenica pomeriggio in via Macello, nel comune del vesuviano. Gli agenti del Commissariato di Pompei, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvisati dalla Centrale Operativa di una segnalazione di aggressione nei pressi di un centro commerciale. I poliziotti si sono quindi subito recati in via Macello. Qui hanno trovato una donna che li ha avvicinati la quale ha raccontato che il figlio era stato aggredito poco prima per futili motivi da un gruppo di giovani, che si erano poi allontanati.

Gli agenti della Polizia di Stato a questo punto hanno avviato subito le ricerche degli aggressori. Anche grazie alle immagini del sistema di telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale sono riusciti a individuare i responsabili dell'aggressione e a mettersi sulle loro tracce. A finire nei guai tre minori che facevano parte della babygang. Poco dopo, infatti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i tre ragazzi responsabili dell'aggressione. Per loro è scattata la denuncia per lesioni personali. I tre sono stati quindi affidati ai genitori.