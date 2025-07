Pomigliano: un morto e due feriti in strada, ipotesi rissa nella notte

Immagine di repertorio

Un uomo morto, verosimilmente per le percosse subite, altri due feriti, e dinamica ancora da definire: è il bilancio dell'intervento effettuato nella notte dai carabinieri a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, arrivati in via Trieste su segnalazione del 118. Tra le ipotesi investigative, quella secondo cui i tre siano stati coinvolti in una rissa; le indagini, affidate ai militari dell'Arma, sono coordinate dalla Procura di Nola.

La vittima è un cittadino serbo di 51 anni, per lui non c'è stato nulla da fare. I primi a intervenire sul posto, intorno alle 3 di oggi, 27 luglio, all'altezza del civico 105, sono stati i sanitari del 118, allertati per la presenza di tre uomini feriti in strada. Quando i soccorritori sono arrivati, però, l'uomo era già morto. Gli altri due, anche loro stranieri, contusi e sanguinanti, sono stati medicati; le lesioni non si sono rivelate gravi, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di una rissa, che avrebbe coinvolto i tre e forse anche altre persone che si sarebbero poi dileguate. Per le indagini si vaglia la possibilità che particolari importanti possano arrivare dalle registrazioni della videosorveglianza pubblica e delle attività commerciali vicine.