Pomigliano, sfiduciato il sindaco Gianluca Del Mastro: finisce il laboratorio politico Pd-M5S

Sfiduciato il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, eletto nel 2020 con l'alleanza Pd-M5S, il primo laboratorio politico di questo tipo. Tredici consiglieri comunali, dei quali 4 di maggioranza – tra questi un consigliere in quota Pd – e il resto di opposizione, questa mattina hanno rassegnato le proprie dimissioni. Per effetto di questo atto, il consiglio comunale sarà sciolto e si andrà a nuovo voto dopo circa 2 anni e mezzo di amministrazione.

Ieri mattina, si era dimesso il vicesindaco Eduardo Riccio, che è anche segretario del Pd. Del Mastro era stato eletto nel 2020, appoggiato da una ampia coalizione con M5s, Pd, Europa Verde e altre 6 liste civiche. Si tratta del primo sindaco eletto grazie al "laboratorio politico" dell'alleanza Pd-M5S. A Pomigliano, città di origine dell'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, i consiglieri comunali del M5S sono poi confluiti nel movimento politico creato lo scorso anno da Luigi Di Maio in occasione delle ultime elezioni politiche.

Sulla vicenda interviene la Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino:

E aggiunge:

"In questi due anni e mezzo, ho provato a lavorare per la nostra comunità, a partire dal mio ruolo istituzionale, affiancando sindaco e giunta, offrendo collaborazione e supporto. Per questo alla luce di quanto accaduto, non posso non esprimere profonda delusione e preoccupazione. Quando cade un'amministrazione comunale prima del termine naturale del suo mandato è una sconfitta per tutti, una sconfitta per la politica, ma soprattutto una sconfitta per la comunità, che aveva riposto in quel progetto la sua speranza di cambiamento".