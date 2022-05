Pollo crudo e insalata sporca alla mensa della scuola Maria Cristina di Savoia di Napoli: le foto Gli studenti si sono rifiutati di mangiare: la denuncia arriva dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto vengano svolte tutte le verifiche del caso.

A cura di Valerio Papadia

Pollo crudo e insalata sporca nei piatti: potrebbe trattarsi di una puntata di "Cucine da incubo", lo show in cui il celebre chef Antonino Cannavacciuolo cerca di risollevare ristoranti sul viale del tramonto. E invece no, accade in una scuola di Napoli, la Maria Cristina di Savoia, istituto per l'infanzia e scuola primaria, dove i piccoli studenti si sono ritrovati in mensa, nei loro piatti, fette di pollo poco cotto o quasi crudo – potenzialmente pericoloso per la salute se ingerito – e insalata non lavata, rifiutandosi a quel punto di consumare il pasto. La denuncia, corredata da prove fotografiche, arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, al quale si sono rivolti alcuni genitori degli alunni e che, a sua volta, ha chiesto agli organi competenti di effettuare tutte le verifiche del caso per comprendere cosa sia accaduto nella mensa della scuola partenopea.

"Abbiamo allertato l’Asl che dovrà effettuare scrupolosi controlli sulle ditta che si occupa del servizio mensa nell’istituto scolastico in questione e capire se vi siano stati allarmi anche in altre scuole. I controlli dovranno essere ampi, partendo dalle ditte per arrivare alle singole scuole dove avviene lo scodellamento dei pasti. Su queste cose non si scherza. Attendiamo aggiornamenti sul caso" ha dichiarato il consigliere regionale.