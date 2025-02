video suggerito

Poliziotti minacciati con una pistola durante un posto di blocco a Torre Annunziata Gli agenti sarebbero stati minacciati durante un controllo in strada da alcuni soggetti, che poi sono riusciti a fuggire. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha espresso la sua solidarietà ai poliziotti.

A cura di Valerio Papadia

Una pattuglia della Polizia di Stato aggredita durante un controllo in strada: accade a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, gli agenti stavano effettuando un servizio di controllo del territorio e, a quello che viene comunemente e semplicisticamente indicato come posto di blocco, hanno imposto l'alt a un'automobile. In tutta risposta, gli occupanti della vettura hanno aggredito i poliziotti, minacciandoli anche con una pistola prima di guadagnare la fuga e fare perdere le proprie tracce. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti del locale commissariato, che sono alla ricerca dei fuggitivi.

La condanna del sindaco di Torre Annunziata: "Vile aggressione"

Ferma e dura è stata la condanna dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Il primo cittadino ha dichiarato: "L'Amministrazione Comunale condanna con assoluta fermezza la vile aggressione subita dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata durante un'operazione di controllo avvenuta ieri. Esprimo, a nome dell'intera amministrazione, piena solidarietà alle forze dell'ordine, riferimento di legalità e sicurezza per la nostra comunità. Un simile atto è inaccettabile e rappresenta un attacco allo Stato e al vivere civile".