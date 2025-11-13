napoli
Policlinico Vanvitelli, edificio 17, non funziona il Pos e non si paga in contanti: bisogna fare il bonifico

Edificio 17, lo sportello nel turno pomeridiano è chiuso. Il Pos è guasto ed è impossibile effettuare pagamenti in contanti.
A cura di Cir. Pel.
Padiglione 17 del Policlinico "Vanvitelli" a Cappella Cangiani, andare allo sportello per pagare una prestazione o un ticket non è la cosa più facile di questo mondo. Perché da ieri e «fino a nuova disposizione» lo sportello nel turno pomeridiano, quello che apre alle ore 14 fino alle 18 è chiuso. Motivo? Il Pos, ovvero il dispositivo ormai noto a tutti, che consente il pagamento con carte di credito, è guasto. E non solo: è impossibile effettuare pagamenti in contanti.

Quindi tutti i pazienti prenotati dalle ore 14 in poi si devono arrangiare: possono fare un bonifico bancario segnando tutti i dati o saldare il dovuto col PagoPA, la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Oppure armarsi di pazienza e andare in un altro padiglione del Policlinico, il 3, e pagare in moneta contanti. Ma sempre prima delle ore 14. Altrimenti niente visita medica.

È di ieri la notizia di un altro, ben più grave, disagio nell'Azienda Ospedaliera: la chiusura del reparto di Chirurgia Tiroidea, Urologia e Nefrologia del Policlinico causa mancanza del personale infermieristico. Per questo motivo è stata  bloccata l’attività del reparto nonché rinviati gli interventi programmabili.

Attualità
napoli
