Mancano gli infermieri, chiuso il reparto di Chirurgia Tiroidea, Urologia e Nefrologia del Policlinico Vanvitelli

Il reparto di Urologia, Chirurgia della Tiroide e Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera Vanvitelli (ovvero il Policlinico di Napoli) chiuso con un provvedimento, datato 1o novembre 2025. Motivo? «concomitante assenza di gran parte del personale afferente al reparto». Potrebbe non essere il disservizio di un momento ma durare ben più di un giorno. È tutto nero su bianco, in una nota della direzione che spiega il perché della sospensione temporanea delle attività ordinarie lunedi scorso che si è tradotta nell'«impossibilità di effettuare i ricoveri dei pazienti convocati per interventi chirurgici programmati».

La situazione è questa: manca il personale infermieristico per garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore, una situazione che si era già verificata nel gennaio 2024. Sulla questione interviene il sindacato Cisl Funzione Pubblica, con una lettera al direttore dell'Azienda ospedaliera universitaria, Mario Iervolino che aggiunge l'antefatto alla vicenda del 10 novembre scorso: «Ci è stato segnalato che il personale della Chirurgia della Tiroide, Urologia e Nefrologia è stato costretto, ancora una volta, a lavorare oltre le 20 ore consecutive, in violazione delle normative legali e contrattuali vigenti. Gli operatori, dopo aver più volte richiesto ai propri superiori gerarchici l’autorizzazione a lasciare la struttura mediante una momentanea sostituzione, si sono visti costretti a richiedere l'intervento della Polizia di Stato, che avrebbe verbalizzato l’accaduto e garantito lo smonto ai lavoratori».

E si arriva a oggi: «Pare inoltre – scrive il sindacato – che a seguito di una riunione tenutasi tra il Direttore del Dipartimento, i Direttori di Struttura e alcuni Coordinatori Infermieristici – si sia manifestata l’intenzione di chiudere le citate unità ospedaliere e di ridistribuire il personale presso altre strutture. Cisl non permetterà ulteriori riduzioni dei posti letto a disposizione dell’utenza partenopea»..