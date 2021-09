Poggioreale, parcheggiatore abusivo sputa in faccia a titolare di un bar e lo aggredisce Un parcheggiatore abusivo di circa 25 anni è stato denunciato nel centro di Napoli dai titolari di un bar: i due hanno raccontato che il giovane da tempo molestava i clienti pretendendo soldi per la sosta; l’ultimo episodio il 6 settembre, quando l’abusivo ha minacciato ed aggredito il figlio della proprietaria e gli ha sputato in faccia perché non aveva voluto pagare.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il figlio della titolare di un bar del centro di Napoli è stato aggredito da un parcheggiatore abusivo di circa 25 anni, che lo ha colpito e gli ha sputato in faccia dopo il rifiuto da parte del giovane di pagare 10 euro per parcheggiare l'automobile nei pressi della sua attività commerciale. È successo intorno alle 11 dello scorso 6 settembre in via Nuova Poggioreale, nel centro cittadino, i titolari hanno sporto denuncia alla Polizia di Stato. A quanto si evince, già c'erano stati screzi: in molte occasioni l'abusivo era stato invitato ad andarsene proprio perché, chiedendo denaro con fare arrogante davanti al bar, aveva fatto sì che molti clienti non si fermassero per non avere a che fare con lui.

La vicenda è stata diffusa dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, a cui è stata segnalata dalla titolare dell'attività. Nella denuncia si legge che la discussione è nata quando il figlio della titolare si era rifiutato di pagare; alla lite avevano preso parte anche alcuni parenti dell'abusivo, che evidentemente abita nei paraggi. Ed erano volate minacce: "Siete infami, la gente deve sapere che chiamate sempre le guardie. Non vi facciamo aprire più, se non ve ne andate vi uccidiamo".

"Chiediamo per questa persona una pena severa – commenta Borrelli – questo episodio testimonia come certi soggetti si sentano i padroni della strada utilizzando la violenza per prevalere sui cittadini perbene e portando illecito, degrado ed abusivismo. C’è bisogno di riportare legalità e sicurezza nelle nostre strade, serve tolleranza zero per questi soggetti che praticano un’attività illecita spesso legata alla malavita organizzata ed è per questo che occorre, oltre ad un controllo continuo del territorio, una riforma delle normative prevedendo la reclusione per alcuni individui".