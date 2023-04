Pizza Village 2023 non si farà al Lungomare ma a Posillipo: evento al Parco Virgiliano C’è l’ok del Comune al trasferimento al Parco Virgiliano. Ma anche la Soprintendenza deve autorizzare.

Il Pizza Village dice addio al Lungomare di via Caracciolo. L'edizione 2023 si trasferirà probabilmente all'interno del Parco Virgiliano a Posillipo. La kermesse della pizza, nata a Napoli nel 2011 aveva attirato centinaia di migliaia di persone sul Lungomare del capoluogo, suscitando però anche le critiche, in particolare dei ristoratori e delle pizzerie di via Partenope, poco distanti. Il sindaco Gaetano Manfredi non ha mai nascosto la sua contrarietà a tenere la manifestazione nella location del Lungomare, preferendo, piuttosto, una delocalizzazione in altri quartieri della città. Una posizione che suscitò la replica secca degli organizzatori che minacciarono addirittura di lasciare Napoli per altre città.

Il Pizza Village 2023 al Parco Virgiliano: c'è l'ok del Comune

Secondo Palazzo San Giacomo, dopo lo stop alla kermesse sul Lungomare, sarebbero state offerte altre sistemazioni ritenute dal Comune più comode come Mostra d'Oltremare e Scampia. Ma gli organizzatori avrebbero chiesto di farlo all'interno del Parco Virgiliano. Su questa soluzione c'è già l'ok del Comune. Ma serve anche l'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali. Il Pizza Village 2023 a Napoli, quindi, si farà. La location ufficiale sarà annunciata probabilmente la prossima settimana.

Le edizioni precedenti alla Rotonda Diaz

Le precedenti edizioni del Napoli Pizza Village hanno sempre registrato il tutto esaurito. Migliaia di persone hanno visitato gli stand, tantissime le famiglie. Nel 2018 e 2019 ci furono addirittura oltre un milione di presenze. Poi c'è stato uno stop per il Covid. Quindi la ripresa lo scorso anno. La grande kermesse enogastronomica ha fatto dell'ecosostenibilità la sua battaglia.

L'ex amministrazione de Magistris aveva emanato contestualmente all'evento le ordinanze "plastic free". Tutto eco-sostenibile e biodegradabile il bio-packaging nel villaggio della pizza. L'eco cutlery kit in distribuzione presso gli stand comprendeva piatti, bicchieri e posate monouso rigorosamente in materiale vegetale compostabile. Tuttavia non sono mancate le polemiche, come detto, da parte dei ristoratori del Lungomare. Nonché per la presenza, quasi costante, delle bancarelle abusive all'esterno del perimetro del villaggio.