Pitbull vaga spaesato e impaurito sull’autostrada in corsia di sorpasso: recuperato dalla polizia L’animale non ha il microchip ed è stato affidato a un centro di tutela per gli animali. Non è chiaro se sia scappato o sia stato abbandonato in autostrada.

A cura di Natascia Grbic

Vagava in mezzo all'autostrada, rischiando di essere investito e di mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti: gli agenti della Polizia stradale hanno recuperato un grosso pitbull che ieri mattina stava camminando sulla corsia di sorpasso dell'A1 spaventato e confuso. A dare l'allarme sono stati i vari automobilisti, che hanno segnato al 112 la presenza del cane. Una vera fortuna che nessuno si sia fatto male fino a che l'animale non è stato recuperato.

L'operazione di recupero del cane non è stata semplice. Quando gli agenti della Polizia Stradale sono arrivati sul posto, prima hanno dovuto rallentare il traffico veicolare utilizzando l'auto di servizio in modalità safety car. Poi, raggiunto il pitbull al chilometro 746 della carreggiata nord, hanno dovuto penare non poco prima di riuscire a prenderlo.

Il cane, forse perché spaventato e impaurito dalle macchine, inizialmente si è mostrato aggressivo nei confronti degli agenti e non voleva farsi prendere. I poliziotti gli hanno messo del cibo e dell'acqua davanti, facendolo mangiare e bere con calma. Dopodiché il pitbull si è fatto accarezzare, e sono riusciti a spostarlo sulla corsia di emergenza. Poi è stato fatto salire sulla macchina e portato al sicuro, lontano dall'autostrada.

Non è stato possibile risalire al padrone dell'animale perché il cane non aveva microchip, un dispositivo obbligatorio per legge che consente di identificare l'animale e chi lo detiene. Non è chiaro se il pitbull sia scappato o se sia stato abbandonato: per adesso è stato affidato a un centro specializzato per la cura e la tutela degli animali, che si occuperà di trovare il suo padrone o di una famiglia che voglia adottarlo.