Pistola sotto il cuscino, 5 fucili, 400 munizioni e animali in gabbia: uomo arrestato Fucili, pistola, carabina ma anche quaglie e storni, animali tenuti in gabbia illecitamente: uomo arrestato.

A cura di Redazione Napoli

Un arsenale tra armi comuni, da caccia e munizioni, ma anche esemplari di animali non detenibili per legge. È quanto i militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano, insieme alle guardie zoofile venatorie della Lipu di Napoli, nell'ambito dell'apertura della stagione venatoria, hanno trovato nell'agro nolano, in un casolare di proprietà di un 65enne del posto.

I militari, che stanno girando molto per i controlli anti-bracconaggio, sono stati attirati dal canto degli storni provenienti da un posto chiuso e si sono recati lì per controlli. L'intuizione rea giusta: hanno trovato in una gabbia 3 esemplari di storni non detenibili per legge.

C'era anche un arsenale costituito da: 400 colpi di vario calibro, due fucili, una pistola, una carabina, due fucili artigianali, 7 quaglie, 4 storni detenuti in gabbie illecitamente, 3 richiami acustici elettromagnetici e 4 archetti in ferro per cattura avifauna. L'uomo e' stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La pistola revolver è stata trovata carica con 6 colpi sotto il cuscino nella camera da letto.