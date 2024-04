Pistola alla testa al guidatore mentre torna a casa: in un video la violenta rapina a Scampia È stato il deputato Francesco Emilio Borrelli a condividere le immagini di una violenta rapina ai danni di un automobilista a Scampia, periferia Nord di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

L'auto è ferma davanti al cancello di casa, in attesa che si apra. In due arrivano su uno scooter, i volti travisati dai caschi. Uno di loro, dopo essere smontato con un balzo dalla sella del mezzo ancora in corsa, si avvicina al guidatore e gli punta una pistola alla testa, rapinandolo; poi i due malviventi si danno alla fuga sullo scooter con cui sono arrivati. Questo il contenuto di un video che mostra una violenta rapina ai danni di un automobilista in via Roma verso Scampia, periferia settentrionale di Napoli, diffuso sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Siamo sotto assedio della delinquenza più becera. È un clima da Far West" ha dichiarato il deputato.

"In periferia quanto al centro della città – continua Borrelli – non esistono zone franche. La vittima stava rientrando a casa da lavoro e gli è andata bene per il solo fatto che non ci abbia rimesso la pelle. In città è vera emergenza sicurezza, i cittadini perbene sono sotto assedio di delinquenti sfrenati e impuniti. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza con operazioni costanti, radicali e profonde. Bisogna agire con determinazione prima che il marcio prevalga".