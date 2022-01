Trasporto pubblico a Napoli

Pista ciclabile Corso Umberto, i lavori partono lunedì: il piano traffico Lavori per la bike lane al Centro Direzionale, interessati anche Corso Meridionale e via Nazionale. Tutte le strade coinvolte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono la prossima settimana i lavori per realizzare la seconda parte della pista ciclabile di Corso Umberto I a Napoli, che collegherà piazza Borsa al Centro Direzionale. Lunedì cominceranno le operazioni nella zona di Corso Meridionale e via Nazionale, che dureranno fino all'inizio di febbraio. Tra le strade interessate anche corso G. Porzio, via Padova, via Ferrara e via Genova. Sarà installata una nuova segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, due scivoli e sarà anche ripavimentata via Genova. Nella zona del Centro Direzionale sono previsti anche altri lavori: sarà allargato il cantiere della stazione metro Linea 1 che occuperà nuove aree verso viale della Costituzione. I lavori dureranno fino al 31 dicembre prossimo, salvo proroghe.

I cantieri e il piano viabilità

I cantieri della nuova bike lane partiranno lunedì 24 gennaio, con la realizzazione di due scivoli: uno lungo l'attraversamento tra Corso Meridionale e Corso Porzio e l'altro al Corso Novara. Tra il 27 e il 29 gennaio, invece, è previsto il rifacimento del manto stradale in via Genova. La terza fase riguarderà la realizzazione della segnaletica orizzontale, che avverrà in orario notturno dalle 22 alle 5, al Corso Meridionale, corso G. Porzio, via Padova, via Ferrara, via Nazionale, via Genova con inizio il 31 gennaio e termine il 4 febbraio.

La pista ciclabile di Corso Umberto è stata annunciata dall’amministrazione De Magistris nel 2015, confermata poi dalla delibera 136 dell’8 maggio 2020. Due le aree dei cantieri. La prima va da piazza Bovio, anche conosciuta come piazza Borsa, fino a piazza Nicola Amore, ai Quattro Palazzi, dove c'è la stazione della Metro Linea 1 Duomo inaugurata lo scorso agosto. La seconda da piazza Nicola Amore a piazza Garibaldi.